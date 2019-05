Jetzt nur kein Stillstand im Sport

Dieses Problem hat Austria gelöst. Die neue Generali-Arena in Wien-Favoriten kann man getrost als Juwel bezeichnen. Das fußballerische Niveau konnte in dieser Saison damit freilich nur selten mithalten. Trotz vieler maximal durchschnittlicher Leistungen rückte man mit dem Sieg über Wolfsberg der Europacup-Qualifikation, die die Kärntner wegen der gleichzeitigen Sturm-Niederlage schon fix in der Tasche haben, einen Riesenschritt näher. Für Violett ist das natürlich erfreulich.