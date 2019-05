WAC-Spezialist Grünwald: „Hoffe auf ein Tollhaus“

Einer, auf den man am Verteilerkreis setzt, ist der Kapitän: Nicht nur, weil Alex Grünwald zuletzt in Graz überragend agierte (zwei Tore, ein Assist), sondern auch, weil „Grüni“ ein WAC-Spezialist ist. Immer wenn der Kärntner gegen seine Landsleute traf, verlor die Austria nämlich nicht (inklusive Cup sechs Siege und ein Unentschieden). Also setzt man auch heute auf Treffer des besten Austria-Torschützen in dieser Bundesliga-Saison. Der die heutige Partie so sieht: