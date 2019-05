Alaba singt, Ribery tanzt und Kovac duscht

Im Konfettiregen feierten die Münchner, die sich mit dem 5:1 gegen Frankfurt zum siebenten Mal in Serie die Schale und den gesamt 29. Meistertitel des Vereins sicherten, eine große Party - und berührende Abschiede. Kapitän Manuel Neuer reichte den „Teller“ gleich nach der Übergabe an die umjubelten Robben, Franck Ribéry und Rafinha weiter. In der Kabine floss dann weiter Bier. Mats Hummels gönnte sich eine Pizza.