So schreibt die Weltpresse über das Strache-Video

„Handelsblatt“ (Düsseldorf):

„Die Veröffentlichung des heimlich gedrehten Videos durch den ,Spiegel‘ und die ,Süddeutsche Zeitung‘ wird die politische Karriere des einst in jungen Jahren als Neonazi in Deutschland verhafteten Strache beenden. Der gelernte Zahntechniker, der einst bei Jörg Haider in die politische Lehre ging, hat sich als stellvertretender Bundeskanzler in Österreich endgültig untragbar gemacht. An seinen Rücktritt führt in einer funktionierenden Demokratie zwangsläufig kein Weg vorbei.“