NASA macht Foto von „Beresheet“-Absturzstelle

Das Raumschiff habe mit einer Geschwindigkeit von rund 1000 Metern pro Sekunde und in einem flachen Winkel von weniger als zehn Grad auf der Oberfläche des Mondes eingeschlagen, berichtet Forscher Mark Robinson von der School of Earth and Space Exploration an der Arizona State University auf deren Website. Die Absturzstelle habe man auf Aufnahmen entdeckt, die LRO am 22. April gemacht habe, so der Mondexperte.