Das Simmering-Inferno war sogar Alarmstufe 5!

Es waren schweißtreibende und nervenzehrende Stunden, als am Samstag im Wiener Bezirk Simmering Alarmstufe fünf ausgerufen wurde und es einen Großbrand unter Kontrolle zu bringen galt, der mit einem Schlag das Zuhause von mehr als 370 Menschen bedrohte und vielen von ihnen auch ihr gesamtes Hab und Gut nahm. „Das waren sehr zähe Brandbekämpfungsstunden“, berichtet auch der Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, Gerald Schimpf, von überaus fordernden Lösch- und Sicherungsarbeiten seiner rund 180 Kollegen. Welche Strapazen und Gefahren es dabei zu bewältigen galt, wie es um die Ermittlungen zur Ursache des Feuers steht, wie oft die Feuerwehr zu Brandeinsätzen in der Bundeshauptstadt gerufen wird und ob sich die Zahl der Brände in Wien tatsächlich häufen, darüber spricht Schimpf im krone.tv-Talk mit Gerhard Koller.