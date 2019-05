Donauinselfest 2019: Komplettes Line-up fixiert

Zudem wird es frei nach dem Motto „Frauen vor den Vorhang holen“ eine eigene Bühne geben, auf der ausschließlich Künstlerinnen auftreten werden. Unter anderem werden Sängerin Virginia Ernst, Jazz Gitti, die Kernölamazonen sowie die Songcontest-Gewinnerin Katharina & The Waves die Bühne rocken. „Im internationalen Vergleich haben wir doppelt so viele Künstlerinnen im Programm, wie es bei anderen Festivals der Fall ist. Und auf das sind wir schon sehr stolz!“, so Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien.