Die ersten Acts fürs Donauinselfest sind fixiert

„Bereits im Zuge des ersten Inselfests im Jahr 1984 heizte dem Publikum mit S.T.S. die Austropop-Band schlechthin ein. Auch 2019 freuen wir uns auf ein geballtes rot-weiß-rotes Line-up bestehend aus vielen etablierten Größen, die uns möglicherweise schon seit der Kindheit an begleiten, aber auch auf tolle junge Talente - Austropop bringt die Generationen so zusammen wie kein anderes Musikgenre“, so Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien.