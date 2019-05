Vermieter über tote Frauen: „Fast schon devot“

Die Leichen des 53-Jährigen und zweier Frauen (31 und 33 Jahre alt) waren zunächst am Wochenende in einer Pension bei Passau gefunden worden, am Montag waren dann zwei weitere tote Frauen - eine 35- und einer 19-Jährige in einer Wohnung in Wittingen entdeckt worden. Bei allen Toten dürfte es sich RTL 2 zufolge um Mitglieder eines mittelalterlichen Sex-Zirkels gehandelt haben.