Armbrust-Morde blutiges Ende eines Sex-Zirkels?

Das Armbrust-Drama mit fünf Toten in Deutschland gibt den Ermittlern weiterhin Rätsel auf. Nachdem am Wochenende in einer Pension in Passau die Leichen eines Mannes (53) und zweier Frauen (31 und 33 Jahre alt) und am Montag in Wittingen zwei weitere Leichen einer 35- und einer 19-Jährigen gefunden worden waren, berichtete der deutsche Sender RTL jetzt, dass es sich bei allen Toten um Mitglieder eines Sex-Zirkels gehandelt haben könnte. Außerdem soll die 19-Jährige bereits seit mehreren Jahren von ihren Eltern gesucht worden sein.