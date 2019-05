Krems könnte nach 42 Jahren wieder Meister werden

Der UHK Krems steht erstmals seit drei Meistertiteln in den 1970er-Jahren wieder im Finale der Herren-Handball-Liga. Der Cupsieger gewann am Dienstag auch das zweite Spiel der Halbfinalserie (best of three) gegen Titelverteidiger Fivers Margareten, die Wachauer setzten sich auswärts 30:28 (14:17) durch. Im Endspiel wartet Hard oder Westwien, die am Freitag ein Entscheidungsspiel austragen.