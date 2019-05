Ardern wirbt für Initiative gegen Hass im Netz

Guterres prangert bei Besuch in Christchurch Hass im Internet an

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres prangerte indes bei einem Besuch im neuseeländischen Christchurch die Ausbreitung von Hassbotschaften im Internet an. Diese verbreiteten sich wie ein „Lauffeuer in den sozialen Medien“, sagte Guterres am Dienstag bei einem Treffen mit Überlebenden des Anschlags in Christchurch vor zwei Monaten. „Wir müssen dieses Feuer löschen“, betonte er. „Es gib keinen Raum für Hassrede - weder online noch offline.“