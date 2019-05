Wer hat gepfiffen? Skandalöse Elfmeterentscheidung

Man beachte den Pfiff ganz am Anfang des Videos: Die Spieler der ungarischen Mannschaft Honved glauben, dass der Schiedsrichter eingreifen will, Danilo fängt den Ball mit der Hand im eigenen Sechszehner. Doch dann die Überraschung: Schiri Berke entscheidet sich auf Strafstoß. Die Honved Spieler können die Entscheidung nicht fassen, DVTK egalisiert durch Vernes zum 2:2, das Spiel geht 4:4 aus. Es kann also sein, dass ein unglaublicher Fehlpfiff die Abstiegsfrage in der ungarischen Liga entscheidet. Es hätte mit einem Schiedsrichterball weitergehen sollen.