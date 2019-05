Salzburg: „Champions League schön wie ein Titel“

Das Remis von Tottenham gegen Everton bescherte nicht nur den Spurs via Premier League ihr Fixticket, sondern auch den Bullen. „Das war vielleicht ein Grund, warum es in der zweiten Halbzeit nicht mehr so lief“, erklärte Patrick Farkas. Der 26-Jährige feierte mit den Mozartstädtern einen 2:1-Sieg gegen den LASK, womit die Bullen auch im 63. Heimspiel in Folge unbezwungen blieben.