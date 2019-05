KH Nord: „Wir sind für den Start schon bereit“

Am 24. Juni soll dann alles vollständig besetzt sein und über den Sommer sollen die Kapazitäten aufgebaut werden. Nach dem schrittweisen Ausbau soll im September dann Vollbetrieb herrschen, wurde am Freitag betont. Schon jetzt befinden sich „Hunderte Mitarbeiter im Haus“, sagte Löbl. Die Abteilungen Technik und Verwaltung haben bereits im KH Nord bzw. Klinik Floridsdorf - so wird das Spital künftig heißen - ihren fixen Arbeitsplatz.