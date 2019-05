Fußballer (27) trinkt kaltes Wasser und stirbt

Der 27-Jährige klagte nach dem Match seiner Mannschaft Los Rangers in Sullana über Unwohlsein. Zu Hause trank er zuerst einmal ein eiskaltes Wasser, wie seine Frau gegenüber „Peru21“ schildert. „Sofort danach bekam er heftige Schmerzen in der Brust - und ich fuhr ihn in die nächste Klinik. Aber er starb noch auf dem Weg dorthin“, trauert sie um ihren Ehemann.