Jungwähler diskutieren Zukunftsthemen

Keine Spur von Politikverdrossenheit: Rund 500 Schüler im Wahlalter haben sich gestern die Chance nicht entgehen lassen, ihre Zukunft selbst mitzubestimmen. Beim European-Escape-Fake-Game, das die Salzburger IT-Firma Polycular eigens für den Europatag entwickelt hat, konnten Schulklassen Rätsel lösen, versteckten Hinweisen folgen, Geheimnisse enthüllen und so Fake News über Europa entlarven. „Die meisten Falschmeldungen haben wir recht schnell durchschaut“, sagt Alexander Bar, Schüler am Werkschulheim Felbertal. Sein Team hat die Rätsel als erstes gelöst: „Wir werden im Internet immer wieder mit Fake News konfrontiert, inzwischen sind wir aber darin geübt, Wahrheit und Lüge voneinander zu unterscheiden.“ Wem er bei der EU-Wahl seine Stimme geben wird, hat der 16-Jährige noch nicht entschieden. Was er für die Zukunft will, weiß er aber genau: „Ein geeintes Europa mit gemeinsamen Entscheidungen.“