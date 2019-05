Myanmar lässt Reporter nach 500 Tagen Haft frei

Die beiden Reuters-Reporter Wa Lone und Kyaw Soe Oo sind in Myanmar nach mehr als 500-tägiger Haft freigelassen worden. Sie verließen am Dienstag das Gefängnis in der Nähe von Rangun, umringt von zahlreichen Medienvertretern. „Ich bin wirklich glücklich und begeistert, meine Familie und meine Kollegen zu sehen“, sagte Wa Lone, nachdem er das Insein-Gefängnis verlassen konnte. „Ich kann es kaum erwarten, in meine Redaktion zu gehen.“