Neuer Bischof soll Streit um Kündigung schlichten

Offener Brief an Neo-Bischof

Nachdem die Grünen den Fall in den Landtag bringen wollen, ruft nun auch die FPÖ eine weitere Instanz an - und zwar Neo-Bischof Michael Chalupka (das DKH Schladming gehört dem Evangelischen Diakoniewerk). „Das Vorgehen der Geschäftsführung eines Diakonissenspitals ist mit evangelischen Werten schwer vereinbar“, bittet Abgeordneter Albert Royer Bischof Chalupka um Hilfe.