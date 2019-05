Brexit lässt Bauern ums Geld zittern

Was auch in Salzburg für herbe Einschnitte sorgen könnte, sofern der Vorschlag in den Verhandlungen nach der EU-Wahl angenommen wird: Anstatt der 100 Millionen Euro, die derzeit EU, Bund und Land als Agrarbudget zusammenlegen, wären es „nur“ noch 86 Millionen Euro, so Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP).