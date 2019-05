Ronaldo ist jetzt auch im Comic ein Super-Held

Jetzt ist Kicker-Star Cristiano Ronaldo auch noch im Comic ein Super-Held! Der fünffache Weltfußballer nimmt es nämlich künftig auch mit Robotern und Außerirdischen auf. Der sowohl für seine Ballkünste als auch seine Selbstvermarktung berühmte Portugiese hat am Samstag eine eigene Comic-Reihe herausgebracht, in der er sich in einen Superhelden verwandelt. Aber sehen und hören Sie selbst oben im Video.