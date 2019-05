Ein Teil des Ortsgeschehens

„Ein Platz, an dem man sich trifft, seine Zeitung kauft, schnell noch ein kleines Geschenk besorgt oder sein Glück versucht“, heißt es. Anlässlich einer Tagung in der Wirtschaftskammer in Eisenstadt wurden jetzt auch vier langjährige Mitglieder geehrt: Karin Salamon aus Oberwart (35 Jahre), Anita Kreiner aus Markt St. Martin (30 Jahre), Petra Reiter aus Purbach und Doris Schmit mit Standort in Oggau (25 Jahre).