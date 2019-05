Rapid gibt jetzt Vollgas für Platz sieben

Als wäre diese Saison nicht schon intensiv genug, muss Rapid nochmals alle Kräfte bündeln. Mit dem verlorenen Cup-Finale bleibt den Hütteldorfern nur noch die Hintertür in Richtung Europa, mit im Idealfall vier Matches binnen neun Tagen: Drei Tage nach dem Meisterschafts-Ende am 25. Mai hat der Erste der Qualifikations-Runde (aktuell Rapid) am 28. Mai nochmals den Zweiten (derzeit Mattersburg) zu Gast. Der Sieger aus diesem Duell spielt mit dem Fünften der Meisterrunde (im Moment die Austria) in einem Hin- und Rückspiel (Termine: 30. Mai und 2. Juni) das letzte verbleibende Ticket für die Qualifikation zur Europa League aus - ein Wiener Derby im Doppelpack als heißes Saisonfinale scheint nunmehr alles andere als ausgeschlossen.