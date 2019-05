Thiem kann es bis Paris in die Top vier schaffen

Es geht Schlag auf Schlag! Nach seinem Titel beim ATP-500-Turnier in Barcelona steht kommende Woche für Dominic Thiem in Madrid schon die nächste große Herausforderung an. „Krone“-Tennis-Experte Peter Moizi gibt einen Ausblick auf das 1000er-Turnier. Im krone.tv-Studiogespräch mit krone.at-Sportchef Max Mahdalik berichtet Moizi aus erster Hand von Thiems Triumph in Barcelona, über dessen neuen Kondi-Trainer Duglas Cordero und natürlich über die nahenden French Open. Aber sehen und hören Sie selbst - oben im Video.