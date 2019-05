Kondi-Trainer: „Thiems Wille ist grenzenlos!“

In den letzten Wochen hatte er genug Grund zum Feiern. Österreichs Tennisstar holte die Trophäen in Indian Wells und Barcelona, dazwischen triumphierte Fognini beim Sandplatz-Hit in Monte Carlo. „Eine märchenhafte Zeit“, strahlt Cordero. Und scherzender Nachsatz: „Wenn das so weiterläuft, bin ich von den Punkten her am Jahresende Nummer 1.“