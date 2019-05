Die kürzesten Promi-Ehen aller Zeiten

Verliebt, verlobt, verheiratet, geschieden. Bei manchen Promis geht das fast so schnell, wie sich dieser Satz liest. Jüngster Fall: Nicolas Cage. Nach nur vier Tagen beantragte der Schauspieler die Annullierung seiner Ehe, die nicht ganz nüchtern in Vegas geschlossen wurde. Damit reiht er sich in die Annalen der kürzesten Promi-Ehen ein.