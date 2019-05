„Bloodlines 2“: Vampir-Clan Brujah stellt sich vor

Paradox Interactive hat einen neuen Trailer zu seinem kommenden Vampir-Rollenspiel „Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2“ veröffentlicht. Darin wird einer der Vampir-Clans, die im Spiel um die Vorherrschaft kämpfen, näher vorgestellt: die Brujahs, die mit besonderer körperlicher Stärke ausgestattet sind. Es handelt sich um einen von fünf Clans, denen sich der Spieler anschließen kann. „Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2“ soll 2020 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.