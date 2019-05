Zwölfjähriger Heimbewohner ging auf Einbruchstour

Nur elf Monate nach der Drogenrazzia und dem Auffliegen mehrerer zum Teil langjähriger Schulschwänzer (siehe Faksimile) sorgt das Kinder- und Jugendheim „mopäd“ wieder für unrühmliche Schlagzeilen. In der Welser Innenstadt wurden drei Heimbewohner um 3 Uhr in der Nacht von der Polizei geschnappt. Sie brachen in einen Imbissstand ein. Dabei ließ das Trio Bargeld und ein Handy mitgehen. Die Täter sind 16, 15 und zwölf Jahre alt.