Maibaum ist Ehrensache

1. Mai, 8 Uhr früh, draußen im Wald in Anif mit den Maibaum-Profis von der Feuerwehr. Die Baumrinden spritzen nur so. Das Entrinden geht schnell. „Der Baum ist voll im Saft“, erklärt Madlbauer Georg Löffelberger fachmännisch, was Sache ist. Er gehört zu jenen mit geschultem Auge für die wahren Schönheiten im Wald. Gerade soll der Baum sein und die Maximalhöhe für den Dorfplatz von Anif nicht überschreiten. Rund 35 Meter wird er messen. „Wie hoch er genau wird, ist aber noch geheim“, scherzen die Florianis.