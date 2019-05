Van der Bellen wieder in die Kirche eingetreten

Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist heuer wieder in die Evangelische Kirche eingetreten, wie er im Gespräch mit Österreichs Kirchenzeitungen verriet. Im Interview kündigte er außerdem an, die Neuregelung der Mindestsicherung vor der Beurkundung genau prüfen zu wollen. Er habe „schwere Zweifel - Stichwort ,Kinderdiskriminierung‘“ - an dem beschlossenen Gesetzestext, so Van der Bellen.