Philadelphia gleicht im Play-off gegen Toronto aus

Matchwinner der Sixers, bei denen All-Star Joel Embiid trotz einer Grippe in der Starting Five stand, war Jimmy Butler mit 30 Punkten und elf Rebounds. Die Raptors wurden einmal mehr von Kawhi Leonard mit 35 Zählern, sieben Rebounds und sechs Assists angeführt. In den Spielen drei und vier am Freitag und Sonntag hat nun Philadelphia Heimvorteil.