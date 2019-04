23 Jahre nach Muster: Thiem gewinnt Barcelona!

Einfach großartig! Erst der 6:4-6:4-Erfolg im Halbfinale gegen den Sand-König Rafael Nadal, jetzt der Finalerfolg gegen Medwedew, der heuer die meisten Spiele auf der ATP-Tour gewinnen konnte. Thiem trat mit dem Sieg in Barcelona auch in die Fußstapfen von Nadal, der in seinem „Wohnzimmer“ drei seiner elf Siege in den letzten Jahren geholt hatte. Auf Sand durfte der 2019-Indian-Wells-Sieger in seiner Karriere zum 9. Mal (in 15 Finali) einen Pokal gewinnen. Der Lichtenwörther ist der zweite Österreicher, der in Barcelona triumphieren konnte. Thomas Muster hatte dort 1995 und 1996 den Titel gewonnen.