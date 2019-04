Wels gewann Derby zum Ende des Grunddurchgangs

UBI Graz erstmals Frauen-Meister

Die Basketballerinnen von UBI Graz holten indes erstmals einen Meistertitel bei den Erwachsenen in die steirische Landeshauptstadt. Die Grazerinnen gewannen am Samstag bei den Duchess Klosterneuburg mit 55:50 (34:28) und entschieden die „best of three“-Serie mit 2:0 für sich.