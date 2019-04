Austria: „Fußball-Wunder“ - oder Millionen weg!

Das Schuster-Gerücht

Was auch für jenen Mann, der nächste Saison auf der Trainerbank sitzt, keine positive Nachricht ist. Die Chancen von Robert Ibertsberger sinken mit jedem Punkteverlust immer mehr (obwohl dessen Arbeit von den Bossen sehr geschätzt wird), zuletzt tauchte der Name des 51-jährigen Dirk Schuster (als Spieler in Österreich bei der Admira, als Trainer in Deutschland zweimal bei Darmstadt und dazu in Augsburg, aktuell arbeitslos) auf.