Austria wieder nur Remis - Fans proben Aufstand

Die Austria bleibt auch im siebten Spiel in Folge ohne Sieg. Und das, obwohl die Violetten am Mittwoch im Heimspiel gegen St. Pölten sogar in Führung gelegen war. Ein Doppelpack von Turgeman (59., 70.) dreht die Partie nachdem Luan (57.) die Niederösterreicher in Front geschossen hatte. Aber Ambichel (77.) traf zum 2:2. Die heimischen Fans probten deshalb nach dem Abpfiff den Aufstand. Erst quittierten sie die peinliche Negativ-Serie mit einem gellenden Pfeifkonzert, dann stellten sie die Spieler am Rasen zur Rede.