Wien-Parteitag, 1. Mai, EU-Wahl: Wo steht die SPÖ?

Was sich Wien von Türkis-Blau abgeschaut hat

„Die Wiener SPÖ hat sich ganz genau angeschaut, warum FPÖ und ÖVP bei der Nationalratswahl gut abgeschnitten haben, und ihre Schlüsse daraus gezogen“, sagt Hofer. „Das heißt natürlich nicht, dass man jetzt die Koalition rechts überholen will, das wäre in Wien Harakiri mit Anlauf, weil es ganz unterschiedliche SPÖ-Zielgruppen gibt, die man unter einen Hut bringen muss.“ Also habe man versucht, einen positiven Begriff zu prägen, „also nicht etwa einen ,Zuag‘rasten-Malus‘ zu schaffen“, wie Hofer es ausdrückt. „Man geht auch nicht in Richtung der Sprache der FPÖ, und trotzdem will man ein bisschen den Zeitgeist und die Stimmung, die nach rechts geht, erwischen.“