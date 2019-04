SPÖ marschiert, Regierung hält Ministerrat ab

SPÖ rechnet mit Rekordbesuch am Wiener Rathausplatz

Die SPÖ hingegen bleibt bei ihren traditionellen Aufmärschen. Das Motto lautet: „Zusammen sind wir Wien. Zusammen sind wir Europa.“ In der Wiener SPÖ rechnet man mit einem erneuten Rekordbesuch am Wiener Rathausplatz. Im Vorjahr sind laut der Partei rund 120.000 Teilnehmer gekommen. Heuer wird Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner erstmals am Rathausplatz sprechen, auch der Wiener Landesvorsitzende Michael Ludwig tut dies zum ersten Mal in seiner Funktion als Bürgermeister.