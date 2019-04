Unerwünschte Nebenwirkungen durch alte Wirkstoffe

„Krone“: Kann man selbst auch etwas machen?

Josef Eckmayr: Wenn ich stark auf die Birkenblüte reagiere, könnte ich zur Blühzeit Urlaub einlegen, ins Ausland fahren. Oder ich bleibe vermehrt in Innenräumen. Ich empfehle, am Abend den Kopf zu waschen, Pollen sind auch in den Haaren. Wenn es sonnig und windig ist, die Fenster so viel wie möglich geschlossen halten. Das bringt schon viel!