Leitschienen-Schutz hätte Biker das Leben gerettet

36 Straßen entschärft

Dieser Unfall wäre vermutlich glimpflich ausgegangen, wäre an dieser Stelle ein Unterfahrschutz an der Leitplanke angebracht gewesen, also eine Art Gummischürze, die bis zum Asphalt hinunterreicht. Das Land OÖ hat an 36 Straßen in Oberösterreich 18 Kilometer damit entschärft.