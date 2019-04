30 Monate für Brandstifter: Hof der„Ex“ angezündet

Aus Eifersucht ließ ein Mühlviertler (69) am 10. Dezember den Hof seiner „Ex“ in Kremsmünster in Flammen aufgehen. Trotz der handfesten Beweise, welche sich im Laufe der Ermittlungen erhärteten, beteuert der Pensionist seine Unschuld. Den Richter konnte er nicht überzeugen: 30 Monate Gefängnis.