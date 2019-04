„Wörthersee autofrei“ um eine Woche verschoben

Verschoben wurde der 23. T-Mobile Radler- und Skater- Erlebnistag rund um den Wörthersee. Anstatt am kommenden Sonntag werden alle Hobbysportler eine Woche später, am 5. Mai, die autofreien Straßen samt Rahmenprogramm genießen können. Kommende Woche werden außerdem auch Sonne und milde Temperaturen die Radler und Skater den ganzen Tag lang begleiten. Am Programm selbst ändert sich nichts: Der Start findet um 10 Uhr beim Minimundus statt.