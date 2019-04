Gruppe von Jugendlichen strecke 15-Jährigen nieder

Eine lautstarke Auseinandersetzung mitten auf der Franz-Martin-Straße in Salzburg-Lehen lieferten sich am Montag um 18 Uhr mehrere Jugendliche. Zwei Polizeistreifen sahen nach dem Rechten und stellten fest, dass die jungen Burschen grundlos einen 15-jährigen Salzburger mit einem Faustschlag gegen den Kopf niedergeschlagen und ihn anschließend am Boden liegend mit den Füßen getreten hatten.