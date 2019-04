Neymar kehrt zurück und wird gleich Meister?

Der brasilianische Fußball-Star Neymar könnte am Meisterstück seines Klubs Paris Saint-Germain aktiv mitarbeiten. Der Stürmer, der seit einer Fußverletzung im Jänner kein Spiel mehr bestritten hat, wäre für das Heimspiel gegen Nachzügler Monaco am Sonntag bereit. Das verkündete Trainer Thomas Tuchel am Samstag. Mit einem Sieg stünde PSG zum achten Mal als französischer Meister fest.