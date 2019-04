Paris-Coach Tuchel knöpft sich seine Versager vor

Am vergangenen Sonntag hatte PSG in Lille 1:5 verloren, davor gab es gegen Straßburg zu Hause ein 2:2 - und jetzt am Mittwoch das 2:3 gegen Nantes! Paris St. Germain hat es zum dritten Mal in Folge verpasst, den französischen Fußball-Meistertitel vorzeitig zu fixieren. Tuchel reagierte stinksauer, knöpfte sich seine Versager vor.