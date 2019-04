Die gefeierten Helden von Notre Dame

Aber auch andere halfen. So koordinierte Didier Durand - mit leitenden Architekten für historische Denkmäler - die Rettung imposanter Kulturgüter aus dem Notre Dame. „Wir haben die Kunstwerke eingepackt und ins Hotel de Ville gebracht.“ Und Durand ergänzte gerne das „kleine Wunder“ von Philippe Villeneuve, der den als Nationalsymbol so wichtigen Hahn der Kirchturmsspitze in Sicherheit brachte. „Er ahnte, dass der Zink-Gockel an einer bestimmten Stelle sein musste, und fand ihn dann tatsächlich“, berichtet Durand.