Notre Dame: Spendenflut erreicht Milliarden-Marke

Der Schock nach der Feuersbrunst in Notre Dame weicht langsam dem Tatendrang. Immer mehr Zusagen zur Hilfe beim Wiederaufbau erreichen die Franzosen, zahlreiche Länder haben ihre Unterstützung - etwa in technischer und logistischer Hinsicht - zugesagt. Und die privaten Unternehmen zeigen sich großzügig: Schon beinahe eine Milliarde Euro wurde von französischen und internationalen Großkonzernen in Aussicht gestellt. Geld, das auch dringend benötigt wird, immerhin hat Präsident Emmanuel Macron versprochen, die Kathedrale innerhalb von nur fünf Jahren wiederaufzubauen - und sie „noch schöner zu machen“ als zuvor.