Kampf ohne Kopftuch: Iranischer Boxerin droht Haft

Khadem, eine Fitnesstrainerin aus Teheran, gewann ihren Debütkampf gegen die Französin Anne Chauvin. Sie trat dabei in Shorts und Trägerhemd, also typischer Box-Bekleidung, aber ohne Kopftuch an. Vor dem Fight hatte sie betont, sie wolle so weit gehen wie möglich beim Boxen und anderen iranischen Frauen damit Lust auf diese Sportart machen. Mit ihrem Trainer hätte sie eigentlich am Dienstag ein Flugzeug zurück in den Iran nehmen müssen, blieb stattdessen aber in Poitiers, der Heimatstadt ihres Trainers Monshipour.