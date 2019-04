97.500 Euro teures Plakat prangt jetzt am Rathaus

97.500 Euro Gesamtkosten

Vorab sorgten die Kosten rund um dieses Projekt für Aufregung: So fließen 30.000 Euro an Steuergeld in das Fassadenschutznetz. Das sind aber nur ein Drittel der Kosten. Den Löwenanteil von nahezu zwei Dritteln, wie es seitens der Stadt gegenüber krone.at heißt, zahle aber die Gewista. Wie viel genau, darüber hüllt sich die Werbegesellschaft in Schweigen. Außerdem fallen noch Kosten von 7500 Euro für die Montageadaptionen am Gerüst an, die aber von der Baufirma übernommen werden. Summa summarum dürfte das Projekt also mit rund 97.500 Euro zu Buche schlagen.