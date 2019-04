Mann legt Feuer und sticht dann auf Flüchtende ein

Der 42-Jährige hatte am frühen Dienstagmorgen sein eigenes Heim im zehnstöckigen Gebäude in Brand gesteckt. Augenzeugen berichten, er habe danach „Feuer“ geschrien und so die Bewohner aus ihren Wohnungen getrieben. Danach ging er scheinbar wahllos mit zwei Sashimi-Messern im Stiegenhaus auf die vor dem Feuer fliehenden Menschen los. Manche Bewohner flohen aufs Dach, um der Attacke zu entgehen.