Eklat in Dresden

„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug

Fußball
05.04.2026 11:54
0 Kommentare

Die Tumulte samt 20-minütiger Spielunterbrechung in der Zweitligapartie zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin haben hohe Wellen geschlagen. Fußball-Fans fordern Punktabzüge ...

Weitere Videos
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Fußball
Mit zwei Treffern mutiert Yvonne Weilharter zur Unterschiedsspielerin beim 2:0 über Sturm Graz. 
Austria im Cup-Finale
Yvonne Weilharter ballert die Veilchen ins Finale
Fußball
Inter Miami trainierte bereits im neuen Nu Stadium.
Milliarden-Stadion
Beckham meldet sich aus Messis neuem „Wohnzimmer“
Fußball
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf